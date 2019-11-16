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Американские СМИ рассказали, о чем Трамп не захотел говорить с Зеленским

16 ноября, 09:39

Совет национальной безопасности подготовил для американского лидера список рекомендуемых тем, которые можно было бы обсудить

Фото: AFP

Фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пренебрег советами своих помощников по национальной безопасности затронуть вопрос о коррупции в Украине во время состоявшегося в апреле телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в газета Politico со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их сведениям, Совет национальной безопасности (СНБ) США подготовил для американского лидера список рекомендуемых тем, которые можно было бы обсудить в ходе беседы.

"21 апреля 2019 года президент Трамп не стал поднимать вопрос о коррупции во время разговора с избранным президентом Зеленским, несмотря на рекомендацию СНБ сделать это и наличие конкретных тезисов для обсуждения, которые были включены в материалы (проведенного для Трампа) брифинга, посвященные этой важной теме", – подчеркнул источник газеты.

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При этом в апрельском заявлении Белого дома по итогам телефонных переговоров отмечалось, что Трамп "выразил свою приверженность" работе с Зеленским над "укреплением демократии, повышением благосостояния и искоренением коррупции" в Украине. В обнародованной в пятницу стенограмме беседы тема коррупции отсутствовала.

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Как пояснил источник Politico, заявления Белого дома по итогам телефонных контактов в большинстве случаев составляются в соответствии с подготовленными помощниками президента темами для обсуждения. В связи с тем, что разговор состоялся в воскресенье, ответственные лица не были проинформированы о том, что глава вашингтонской администрации не затрагивал тему коррупции.

Напомним, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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импичмент Владимир Зеленский Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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