Американские ученые считают, что кошки способы заражать сородичей коронавирусом

Инфицированные коронавирусом кошки в ходе лабораторного эксперимента оказались способны заражать COVID-19 здоровых кошек.

Об этом информирует Associated Press со ссылкой на исследование ученых из Висконсинского университета.

В ходе эксперимента исследователи заразили трех кошек коронавирусом, взятым у людей. Затем каждую из инфицированных кошек поместили вместе со здоровым животным. Через пять дней коронавирус был выявлен у всех трех ранее здоровых кошек, причем ни одно из уже шести зараженных животных не демонстрировало симптомов COVID-19.

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По мнению исследователей, результат этого эксперимента доказывает необходимость снова изучить возможность потенциальной передачи вируса от кошек к человеку. В то же время Американская ветеринарная медицинская ассоциация заявила, что даже если животное может быть намеренно заражено в лаборатории, это "не означает, что оно будет легко заражено тем же вирусом в естественных условиях".

В настоящее время нет свидетельств способности коронавируса передаваться от кошек к человеку, зато случаи заражения животных людьми уже были зарегистрированы. Так, в начале апреля у нескольких тигров и львов в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке был диагностирован COVID-19. Кроме того, китайские ученые обнаружили антитела к коронавирусу у 102 кошек в китайском Ухане.

Ранее в Бельгии кошка подхватила COVID-19 от своего хозяина.

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