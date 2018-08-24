Американский истребитель пятого поколения F-35 совершил аварийную посадку

Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил аварийную посадку на авиабазе ВВС США Эглин (Флорида). На снимках, представленных The Aviationist, видно, что самолет с нераскрывшимся передним шасси приземлился на носовую часть.

Инцидент произошел примерно в 12:50 по местному времени 22 августа. Причины случившегося выясняются. Пострадавших нет. Также проводится оценка ущерба от случившегося. Издание отмечает, что при посадке могла пострадать система электрооптического прицеливания EOTS (Electro-Optical Targeting System).

Пара F-35A Lightning II должна была покинуть Эглин для участия в авиашоу Thunder Over Michigan 2018 (Мичиган). Между тем, на авиабазе во Флориде заявили, что совершивший аварийную посадку самолет не планировался к участию в мероприятии.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

Напомним, самолет без шасси жестко приземлился в Перу. Инцидент произошел в 11 километрах от Лимы в аэропорту Хорхе Чавес. Когда у лайнера возникли проблемы с шасси, командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку.

Также мы писали, что самолет Boeing 737-800 китайской авиакомпании Xiamen Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Манилы, столице Филиппин. Самолет вылетел из города Сямынь. Отмечается, что самолет около часа кружил над аэропортом города. За 15 минут до посадки воздушное судно снижалось до высоты в несколько сотен метров. Как отмечает Business Insider, это была неудачная попытка сесть, после которой самолет вновь набрал высоту. Во время последней попытки сесть воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и завалилось на бок. При этом у самолета отвалился левый двигатель.

Как сообщалось, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета.