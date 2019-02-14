Американский мультимиллиардер потратит 500 млн. на борьбу с Трампом
Экс-мэр Майкл Блумберг потратит 1% своего богатства, чтобы Трамп проиграл следующие президентские выборы
Бывший градоначальник американского Нью-Йорка Майкл Блумберг готов потратить не менее 500 млн. долларов на президентскую кампанию кандидата-демократа, пишет Politico.
Данная сумма впятеро превышает стоимость его кампании на выборах мэра Нью-Йорка и составляет одну сотую от его 50-миллиардного состояния.
Источники издания в Демпартии утверждает, что политтехнологи Блумберга разрабатывают два плана действий на выборах в 2020 году: согласно первому сценарию, он будет самолично представлять демократов, а согласно второму, он на основании соцопросов и различных исследований поможет кандидат от Демократической партии "окончить срок президентства Трампа".
Любопытно, что в первую свою каденцию на должности мэра Города большого яблока (в 2002-2007 годах) Майкл Блумберг и сам представлял Республиканскую партию, членом которой является Трампа. Перевыборы в 2007 году он победил уже как независимый кандидат.
В 2018 году он присоединился к Демократической партии.
Напомним, что одним из кандидатов от демократов на выборах в 2020 году станет экс-секретарь жилищного строительства и городского развития Хулиан Кастро, который является потомком мексиканских мигрантов.
Кроме того, об участии в президентской гонке в США заявила и сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, которую высмеял Дональд Трамп.
Также о возможности выдвижении своей кандидатуры в качестве независимого центристского кандидата заявил также основатель сети кофеен Starbucks Говард Шульц.
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