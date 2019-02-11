Трамп сравнил претендента на пост президента США со снеговиком
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года
Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, которая объявила о вступлении в гонку за президентское кресло в 2020 году, во время своего выступления была похожа на снеговика.
"И снова это произошло. Эми Клобушар объявила о том, что она вступает в гонку за президентское кресло, с гордостью говоря о борьбе с глобальным потеплением, при этом выступая в буквальном смысле во время снежной бури и на морозе. Время подобрано неудачно. К концу своей речи она выглядела как снеговик!" – отметил американский лидер.
Примечательно, что о решении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году Клобушар объявила в воскресенье, 10 февраля. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
Ранее мы писали о том, что деятельность американского президента Дональда Трампа поддерживают лишь 2 из 5 граждан США.
Кроме того, как мы писали, другой опрос показал, что 51% американцев поддерживают его импичмент в том случае, если окажется, что президент пытался помешать спецпрокурору Роберту Мюллеру вести расследование о сговоре с Россией.
Впрочем, несмотря это, сам Трамп назвал первые два года своего правления власти самыми успешными в истории США, а себя самого – самым популярным президентом в истории Республиканской партии.
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