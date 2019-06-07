Американский президент считает оправданными пошлины против Мексики

Пошлины — это замечательное слово, если знать, как им пользоваться

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton.

Президент США Дональд Трамп считает обоснованным применение пошлин на мексиканские товары для нелегальной миграции и контрабанде наркотиков из этой латиноамериканской страны. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News Channel.

"Пошлины — это прекрасная вещь, если вас обманывают в течение 25 лет и пользуются вами как копилкой, из которой можно воровать. Пошлины — это замечательное слово, если знать, как пользоваться им", — отметил глава государства.

Он выразил уверенность в том, что обеспокоенность многих его однопартийцев из Республиканской партии в Конгрессе по поводу последствий введения пошлин на импорт мексиканских товаров не является оправданной. "Республиканцам должно нравится то, что я намерен сделать", — сказал Трамп.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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