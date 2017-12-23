Предоставление Украине оружия не будет противоречить миру в стране – Маккейн

Сегодня, 17:50

Это, по словам сенатора, будет способствовать созданию стабильных условий безопасности в стране

Джон Маккейн. Фото: администрация президента Украины
Джон Маккейн. Фото: администрация президента Украины

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что предоставление Киеву оборонительного вооружения не противоречит миру в Украине. Об этом говорится в заявлении сенатора, сообщает "Радио Свобода".

"Но, поскольку Владимир Путин продолжает подрывать стабильность в Украине, а управляемые Россией силы усиливать нападения, это решение не могло появиться в более важное время. Предоставление Украине возможностей, в которых она нуждается для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будут способствовать созданию стабильных условий безопасности, что необходимо для мирного урегулирования этого конфликта. Иными словами, как я давно утверждал, предоставление Украине оборонной летальной помощи не будет противоречить миру в Украине, которого крайне важно достичь", – заявил Маккейн.

Также он отметил, что "сообщение о решении президента Трампа о предоставлении Украине противотанковых комплексов Javelin знаменует еще один важный шаг в правильном направлении и направляет решительный сигнал, что США будут поддерживать своих союзников и партнеров в борьбе в защиту собственного суверенитета и территориальной целостности"

Напомним, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты, "переступили черту", объявив о намерении предоставлять Украине вооружение
Россия, США, оружие, Джон Маккейн

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