Американской военной базы в Польше в ближайшее время не будет – эксперт

Польша настаивает на увеличении американского военного присутствия и даже готова потратить на базу «Форт Трамп» 2 млрд долларов

/ Фото: Flickr

США сейчас сосредоточены на структурных изменениях в американских вооруженных силах. Открытие большой американской военной базы в Польше сделает проведение этих изменений для США более затруднительным.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" на XXIX Экономическом форуме в польской Крынице-Здруй сказал офицер американской армии в отставке, исполнительный вице-президент американской ассоциации "Friends of Kosciuszko" Стивен Олеас.

По его словам, в июне президент Польши Анджей Дуда приезжал к президенту США Дональду Трампу в Вашингтон, где также сказал, что был бы рад появлению в Польше постоянной американской военной базы. Анджей Дуда, как известно, даже предлагал назвать ее "Форт Трамп" и потратить на организацию базы 2 млрд долларов из польского бюджета. Но в июне стороны подписали соглашение и договорились лишь о размещении дополнительной тысячи американских солдат в Польше в шести локациях к уже имеющимся там 4,5 тыс.

"Я думаю, что США хотят показать поддержку Польши в частности, и всей Восточной Европы в целом. Но я не думаю, что мы увидим большую американскую базу в Польше. Как вы уже знаете, по подписанному соглашению, присутствие американских военных в Польше увеличили на тысячу человек. Поэтому США показали свою поддержку Польше. Более того, с американской перспективы и точки зрения американского военного планирования, мы сейчас сосредоточены на структурных изменениях в американских вооруженных силах. Поэтому размещение наших войск в Польше сделает для США проведение этих изменений более затруднительным", – подытожил Стивен Олеас.

Напомним, что в прошлом году Дуда и Трамп активно обсуждали вопрос создания в Польше американской военной базы. Подробнее об этом смотрите в видеосюжете:

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