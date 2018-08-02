Сенаторы США представили законопроект о "санкциях из ада"

Сегодня, 18:47

Речь идет о "самых болезненных" ограничительных мерах

Фото: AFP
Фото: AFP

В США группа сенаторов предложила законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ.

"Нынешний санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие промежуточные выборы 2018 года. Наша цель – изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции против России Путина, пока он не прекратит и не откажется от вмешательства в избирательный процесс в США, от кибератак против инфраструктуры США, выведет российские (войска) из Украины, прекратит попытки создавать хаос в Сирии", – заявил один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм.

Он также подчеркнул, что речь идет о "самых болезненных" ограничительных мерах.

Кроме Грэма, этот проект предложили сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.

В то же время Грэм отметил, что нынешних санкций, введенных против РФ, недостаточно для того, чтобы "Москва остановилась".

Напомним, сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен продвигают собственный законопроект о санкциях, направленный против России. Законопроект был представлен еще в январе, он предполагает введение санкций против России в том случае, если американские спецслужбы установят, что страна вмешивалась в промежуточные выборы в США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказывает уверенность, что Российская Федерация будет пытаться вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США. По мнению Трампа, Россия не хочет видеть его президентом.
Россия, США, сенат, санкции против россии
Источник:

Интерфакс

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