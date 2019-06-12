Антивоенные активисты хотят запустить"малыша Трампа" над Вашингтоном в День независимости

Идея была позаимствована у британских правозащитных организаций

Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Активисты американского антивоенного движения CodePink подали заявку на проведение в Вашингтоне в День независимости 4 июля акции протеста.

В ходе акции они планируют поднять в небо над американской столицей огромную надувную фигуру, изображающая президента США Дональда Трампа в виде разозленного малыша в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.

Как сообщила во вторник газета "Вашингтон пост", идея была позаимствована ими у британских правозащитных организаций, устроивших подобную акцию во время государственного визита американского лидера в Лондон 3–5 июня.

Заявка была подана в Национальную парковую службу США (НПС), в ведении которой находится центральный бульвар столицы, так называемый молл, где расположены Капитолий, а также главные музеи и исторические монументы американской столицы, в том числе Мемориал Авраама Линкольна, где Трамп планирует выступить 4 июля с праздничной речью.

Согласно поданным документам, в акции протеста должны участвовать порядка 40 человек. НПС пока не выдала разрешение, однако представитель службы подчеркнул, что подобные заявки обычно одобряют в порядке очередности поступления, и CodePink были в этом списке первыми.По словам активистов, они постараются сделать так, чтобы "малыш Трамп" 4 июля находился как можно ближе к тому месту, где будет выступать президент.

"Мы воспринимаем это как олицетворение поведения Трампа, которое, как мы все знаем, является непредсказуемым и зачастую превращается в детские истерики по поводу вещей, которые в действительности очень, очень опасны", – объяснила одна из руководительниц движения Ариэль Голд.

"Мы таким образом хотим сказать, что нам по-настоящему нужен взрослый человек в Белом доме", – добавила она.

Ранее Трамп объявил о намерении провести в День независимости "одно из крупнейших мероприятий за всю историю Вашингтона" под названием "Салют Америке".

Как сообщила газета "Вашингтон пост", которая ссылается на свои источники в Белом доме, президент внес изменения в программу ежегодного празднования в американской столице и планирует выступить перед собравшимися у Мемориала Авраама Линкольна в центре города. Во время визита Трампа в Великобританию в нынешнем году в Лондоне прошла демонстрация, в ходе которой протестующие, в частности, запустили в небо над городом шестиметровый воздушный шар, изображающий хозяина Белого дома в образе младенца в подгузнике. В июле прошлого года аналогичный воздушный шар "малыш Трамп" также сопровождал приезд президента США в Лондон, став для британцев своего рода символом неприятия нынешней американской администрации.

Напомним, ранее мы писали, что в США 49 % американцев считают президента США Дональда Трампа расистом. Такие результаты вытекают из нового опроса, проведенного университетом в штате Коннектикут.

Кроме того, большинство женщин в США отрицательно оценивают деятельность американского президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного для телеканала ABC News и газеты Washington Post.

Немного ранее мы писали, как с Трампом приключился некий курьез – он чуть не задремал на приеме у Королевы.

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