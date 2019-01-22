Астероиды падают на Землю все чаще

В NASA рассказали, угрожают ли в ближайшее время Земле большие астероиды

Фото: Pixabay

Астероиды падают на Землю все чаще //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/623/179/5c46231791cda.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/623/179/5c46231791cda.jpg 2019-01-22T04:30:00+02:00 США В NASA рассказали, угрожают ли в ближайшее время Земле большие астероиды

Согласно результатам нового исследования, крупные астероиды в последние 290 миллионов лет стали чаще падать на Землю, чем за предыдущие 700 миллионов лет. Но эксперты NASA уверены, что в ближайшее время столкновение с опасным небесным телом нашей планете не грозит, поскольку крупные астероиды в среднем падают лишь раз за миллион лет, передает NTD.

Крупные астероиды последние 290 миллионов лет попадают на Землю чаще, чем предыдущие 700 миллионов лет — об этом говорит новое исследование, опубликованное в журнале Science. Если конкретнее, то столкновения астероидов с Землей и Луной происходят в 2,6 раза чаще.

Впрочем, не спешите с опаской смотреть на небо. Крупные небесные тела в среднем падают на нашу планету раз в один или несколько миллионов лет.

В ходе исследования ученые из Канады, Великобритании и США составили список самых крупных кратеров на Земле и Луне диаметром более 20 километров. Потом они определили их возраст.

"Мы обнаружили, что "свежие" или "молодые" кратеры на Луне окружены многочисленными камнями. Возраст некоторых кратеров определили по камням, которые привезли астронавты на Apollo. Используя эти данные, мы придумали, как определить возраст кратеров на Луне. Благодаря этому мы получили интересные результаты", – говорит исследователь Уильям Боттке.

Команда насчитала на спутнике Земли 29 кратеров возрастом 290 миллионов лет или младше. Кратеров, которым от 291 до 650 миллионов лет, было только девять.

На Земле старых кратеров почти не осталось. Да и тех, которым меньше 290 миллионов лет, тоже не так много — однако это объясняют тем, что многие небесные тела падали в океан. По приблизительным подсчетам, за последние 290 миллионов лет на Землю упало около 260 больших астероидов.

"Возможно ли, что астероиды привели к вымиранию видов? Влияли ли они на изменение климата или на состояние разных континентов? Все эти вещи учёные могут начать изучать более внимательно", – говорит Уильям Боттке.

По данным NASA, в ближайшее время большие астероиды Земле не угрожают.

"Астероиды, которые угрожают человечеству, должны быть диаметром около километра. Тогда они могут принести значительные разрушения. Если они меньше, то разрушения будут региональными", – говорит ученый.

Ближайшая встреча Земли с крупным астероидом произойдет через 861 год. Мимо пролетит небесное тело диаметром 1,3 километра. Однако с 99-процентной вероятностью в Землю оно не попадет.

Ранее мы писали, что зонд NASA запечатлел захватывающее фото Земли из глубин космоса. Снимок Земли и Луны был получен с расстояния в 114 миллионов километров.

Как сообщалось, межзвездный пришелец: ученые раскрыли тайну загадочного астероида. Ученые наконец-то могут поставить точку в вопросе происхождения Оумуамуа.

Напомним, чуть более чем через 10 лет астероид приблизится к Земле, однако угрозы столкновения с нашей планетой нет. В то же время и сбивать его тоже не стоит.

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Источник: ИноТВ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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