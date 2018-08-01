К Земле летит астероид, но сбивать нельзя: украинский ученый объяснил ситуацию

Чуть более чем через 10 лет астероид приблизится к Земле, однако угрозы столкновения с нашей планетой нет. В то же время и сбивать его тоже не стоит.

Об этом рассказал в эфире ObozTV украинский ученый, советник председателя Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов.

По его словам, технический прогресс человечества пока не позволяет охватить большую часть космоса – ученые с Земли получают всего 7% информации из-за пределов нашей планеты, поэтому нет возможности точно определить, когда и откуда появится астероид, угрожающий Земле.

Ученый акцентировал внимание на наиболее системном исследовании астероида Апофиз, который приблизится к Земле, по предварительным исследованиям, 13 апреля 2029 года.

"Исследователи подсчитали вероятность столкновения этого астероида с Землей: она равна нулю, поэтому волноваться особо не нужно. Он пролетит и полетит дальше. Хотя могут появляться непредсказуемые влияния на траекторию Земли и других малых планет. Именно поэтому все время делается системный мониторинг космического пространства", – добавил Кузнецов.

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В то же время он считает, что космический "булыжник" лучше не трогать, так как в случае его взрыва могут быть непредсказуемые последствия для Земли.

"Если говорить об уничтожении астероида, то стоит в первую очередь подумать о последствиях, ведь неизвестно куда полетят осколки и неизвестно можно ли будет их отслеживать. Нельзя сейчас точно его отслеживать, а в случае уничтожения непредсказуемые результаты могут быть именно для нас – землян", – подчеркнул Кузнецов.

Как сообщалось на днях, экс-сотрудник американского Геологического ведомства США Итан Троубридж уверен в существовании мистической "планеты Х" Нибиру и даже предрек Земле гибель. Он считает, что чудовищная гравитация загадочной планеты вызовет мощнейшие природные катаклизмы и сотрет с лица Земли все живое.

В свою очередь Кузнецов объяснил опасения ученого из США. По его словам, среди людей, и даже ученых, множество легенд о "планете" Нибиру, но никаких подтверждений ее существования так и нет, а значит и угрозы не может быть.