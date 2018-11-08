Авиакатастрофа Boeing в Индонезии: в США сообщили об опасности для других самолетов

Сегодня, 11:29

Проблемы с датчиком могут быть на 246 лайнерах, 45 из которых используются авиакомпаниями США

Boeing 737 Max. Фото: AFP
Boeing 737 Max. Фото: AFP

Федеральная авиационная администрация (FAA) США предупредила, что проблемы с датчиком контроля полета, которые привели к крушению индонезийского Being 737 Max авиакомпании Lion Air, могут возникнуть и у других лайнерах этой серии. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, проблемы с датчиком могут быть на 246 лайнерах, 45 из которых используются авиакомпаниями США. Ошибочные данные датчика могут привести к неверной оценке угла полета, что может вызвать уход самолета в пике или проблемами при посадке и взлете.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 Джакарта – Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после взлета. Почти сразу вылета командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.

Как уже сообщалось, на месте крушения работают спасатели. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 178 взрослых пассажиров, трое детей, два пилота и пять членов экипажа.

Также известно, что среди пассажиров на борту разбившегося самолета не было украинцев.

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Индонезия, США, Boeing, авиакатастрофа

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