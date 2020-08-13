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Байден и демократы пообещали восстановить США в случая победы на выборах

13 августа, 02:46

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Байден заявил, что наступил важный для нашей страны момент

Выборы президента США станут поворотным моментом в жизни страны, и демократы готовы в случае победы приступить к восстановлению Америки. Об этом заявил Джозеф Байден, уже гарантировавший себе выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии.

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"Наступил важный для нашей страны момент, — заявил он. — Предстоят выборы, исход которых может изменить страну. Тот выбор, который будет сделан в ноябре, определит судьбу Америки на очень долгое время". "Нам предстоит работа по выводу нашей страны из кризиса, нам нужно восстановить экономику, работать над укреплением единства страны и — что самое главное — выиграть битву за душу Америки", — заявил он.

По словам Байдена, он сделал "очень удачный выбор", выдвинув сенатора от штата Калифорния Харрис кандидатом на пост вице-президента. "Камала Харрис доказала, что способна вести борьбу за интересы основы Америки — ее среднего класса, — заявил Байден. — Она знает искусство управления и способна принимать жесткие решения. Она готова к выполнению обязанностей с первого же дня, мы оба готовы приступить к работе по воссозданию Америки".

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Харрис во время выступления утверждала, что за время правления республиканца Дональда Трампа темп роста безработицы в стране вырос втрое.

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выборы США Джо Байден

Источник: ТАСС

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