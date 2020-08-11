Байден определился со своим кандидатом в вице-президенты

Уже давно известно, что он выберет непременно женщину

Будущий кандидат в президенты США от демократов Джо Байден определил, кто в случае его победы станет вице-президентом, сообщает во вторник американское телевидение со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

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Предполагается, что о своем решении Байден может объявить уже во вторник.

Уже давно известно, что он выберет непременно женщину. При этом сам Байден признавал, что в его партии призывают остановить выборы на афроамериканке.

Ранее издание The Hill сообщало, что, по некоторым данным, выбор с большой долей вероятности может пасть на сенатора-демократа от Калифорнии Камалу Харрис. Она участвовала в праймериз Демократической партии, но после успеха на старте, быстро утратила популярность и вышла из президентской гонки.

Кандидатура Харрис, по мнению американских экспертов, была бы логичной и не слишком рискованной. В ходе праймериз она пыталась найти баланс между позициями умеренных демократов и ультралевой частью партии. При этом, как отмечали западные СМИ, в итоге Харрис не устроила ни тех, ни других и вышла из борьбы. Тем не менее, предполагается, что она в случае выдвижения на пост вице-президента не вызовет негодования ни у умеренных демократов, ни у сторонников более радикальных левых идей.

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