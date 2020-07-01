Байден свернул масштабные предвыборные митинги: озвучена причина

Экс-вице-президент США Джозеф Байден из-за пандемии коронавируса не намерен проводить масштабные митинги. Об этом он заявил на встрече с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр), – пишет ТАСС.
На вопрос о том, планирует ли он проводить мероприятия такого рода, Байден ответил: "Я буду выполнять предписания врачей. Не только для себя, но и для страны. Это означает, что я не буду проводить митинги". Политик допустил, что мероприятия небольшого масштаба он будет организовывать.
Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17–20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).
Добавим, что действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
Напомним, что ранее экс-вице-президент США Джозеф Байден предложил президенту США Дональду Трампу во время дебатов внести окончательную ясность в вопрос, кто сообразительнее другого.
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