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Байден и Трамп будут выяснять умственные способности обоих

1 июля, 02:06

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

.Байден считает, что это единственная возможность для них сразиться очно

Экс-вице-президент США Джозеф Байден предложил президенту США Дональду Трампу во время дебатов внести окончательную ясность в вопрос, кто сообразительнее другого. Об этом Байден на встрече с журналистами в Уилмингтоне, – сообщает Fox News Channel.

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"Я не могу дождаться возможности сравнить мои когнитивные способности с когнитивными способностями человека, против которого я веду предвыборную борьбу", — ответил Байден. Он добавил, что учитывая пандемию коронавируса и особенности предвыборной гонки в США, единственная возможность для них сразиться очно — это предстоящие осенью три тура дебатов.

Заметим, что хозяин Белого дома почти на четыре года младше своего наиболее вероятного соперника на выборах, которому 20 ноября исполнится 78 лет. Трамп часто ставит под сомнение умственные способности Байдена, который иногда допускает оговорки в речи. "Но дело не в возрасте Байдена. Я знаком с людьми, которые гораздо старше меня, но соображают, как будто им 25 лет", — заявил ранее глава государства. В качестве примера он назвал 91-летнего основателя сети магазинов Home Depo Бернарда Маркуса и 86-летнего миллиардера Шелдона Аделсона.

Напомним, что первые дебаты кандидатов в президенты от демократов и республиканцев состоятся 29 сентября в Университете Нотр-Дам в штате Индиана, вторые пройдут 15 октября в Университете штата Мичиган, а третьи — 22 октября в Университете Белмонт в штате Теннесси. Для кандидатов на пост вице-президента 7 октября будут организованы теледебаты в Университете Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Диспуты будут начинаться в 21:00 по времени восточного побережья США, а их продолжительность составит 90 минут.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

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Напомним, что букмекеры ставят на Байдена, но у Трампа есть козырь.

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выборы США дебаты ум Дональд Трамп Джо Байден

Источник: ТАСС

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