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Белый дом рекомендовал властям более 20 штатов ужесточить санитарные ограничения из-за коронавируса

29 июля, 06:07

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В ряде американских штатов наблюдается сейчас быстрое распространение вируса

Белый дом считает, что по меньшей мере 21 американский штат должен вернуться к более строгим санитарным ограничениям в связи с ростом числа случаев заражения новым коронавирусом. Об этом сообщила The New York Times.

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В Белом доме считают, что возобновить действие санитарных ограничений необходимо в штатах Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта, Миссури, Северная Дакота и Висконсин.

В ряде американских штатов наблюдается сейчас быстрое распространение вируса. В некоторых из них за последние недели уже несколько раз обновлялось максимальное число случаев заражения за сутки. Из-за этого власти штатов приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 4,34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 149,1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в США информацию о коронавирусе буде анализировать суперкомпьютер.

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США заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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