В США информацию о коронавирусе буде анализировать суперкомпьютер

Специалисты намерены анализировать данные о новом коронавирусе с помощью самого быстродействующего в США суперкомпьютера. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения и социальных служб США.
Ведомство будет совместно с американским министерством по делам ветеранов и Минэнерго США участвовать в программе по обмену и анализу данных об инфекции. Конечной целью является создание вакцины от коронавируса и препаратов, которые могут помочь заразившимся.
Специалисты, в частности, намерены использовать "самый быстродействующий суперкомпьютер в Соединенных Штатах Summit, который находится в Национальной лаборатории США". С помощью Summit будут проводить "комплексный анализ массивов данных, касающихся сферы здравоохранения". Это позволит быстрее выявить препараты, которые могут помочь заразившимся коронавирусом.
Summit создан американской корпорацией IBM. В течение почти двух лет он считался самым быстродействующим компьютером в мире.
В США выявлено более 4,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 148,8 тысячи человек.
Ранее американская компания назвала цену за вакцину от коронавируса.
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