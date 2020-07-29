В США информацию о коронавирусе буде анализировать суперкомпьютер

Специалисты намерены анализировать данные о новом коронавирусе с помощью самого быстродействующего в США суперкомпьютера. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения и социальных служб США.

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Ведомство будет совместно с американским министерством по делам ветеранов и Минэнерго США участвовать в программе по обмену и анализу данных об инфекции. Конечной целью является создание вакцины от коронавируса и препаратов, которые могут помочь заразившимся.

Специалисты, в частности, намерены использовать "самый быстродействующий суперкомпьютер в Соединенных Штатах Summit, который находится в Национальной лаборатории США". С помощью Summit будут проводить "комплексный анализ массивов данных, касающихся сферы здравоохранения". Это позволит быстрее выявить препараты, которые могут помочь заразившимся коронавирусом.

Summit создан американской корпорацией IBM. В течение почти двух лет он считался самым быстродействующим компьютером в мире.

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