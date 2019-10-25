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Белый дом решил экономить деньги: прекратит подписку федеральных ведомств на газеты

25 октября, 02:05

Невозобновление подписки во всех федеральных ведомствах станет существенной экономией средств

/ Фото: Pixabay

Белый дом планирует отдать распоряжение федеральным ведомствам не возобновлять подписку на газеты The New York Times и The Washington Post, крайне критически настроенные по отношению к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила на своем сайте газета The Wall Street Journalсо ссылкой на подтверждение, поступившее от пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Невозобновление подписки во всех федеральных ведомствах станет существенной экономией средств. Можно будет сэкономить сотни тысяч долларов налогоплательщиков", — пояснила Гришэм. Она отказалась раскрыть иные детали.

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СМИ напоминает, что несколько дней назад Трамп сказал помощникам аннулировать подписку Белого дома. Глава государства при этом назвал большую часть публикаций этих газет об администрации США фейками. Печатные номера этих двух газет после этого в Белый дом не поступали.

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Фото: Getty Images

Трамп неоднократно публично заявлял, что большинство американских СМИ крайне предвзято относятся к нему и к его администрации, публикуя недостоверную или вымышленную информацию.

Напомним, что бывшие работники администрации США рассказали, что он любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию.

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США Белый дом газеты Дональд Трамп фейки

Источник: ТАСС

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