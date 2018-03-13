Белый дом вслед за Тиллерсоном уволил его заместителя

Белый дом вслед за увольнением Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США уволил его заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.

"Белый дом уволил заместителя секретаря Государственного департамента Стива Голдстина всего через несколько часов после того как его руководитель, теперь бывший государственный секретарь Рекс Тиллерсон, был уволен утром", – говорится в сообщении телеканала CBS News.

Отмечается, что из Белого дома позвонили Голдстину, чтобы сообщить ему, что "больше не нуждаются" в его услугах.

Голдстин, в основном, исполнял роль спикера Тиллерсона. Сенат единогласно утвердил его кандидатуру на должность заместителя госсекретаря в прошлом году. Он занимал свою должность менее трех месяцев и известен своей лояльностью к Тиллерсону. Он поощрял Тиллерсона больше общаться с прессой.

Отмечается, что Голдстин часто бывал на встречах в Белом доме и последовательно заявлял, что Тиллерсон собирался вернуть прерогативу принятия решений во внешней политике США Госдепартаменту.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, заявил, что лично принял решение об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Президент США уже предложил на пост госсекретаря кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео. А место ушедшего главы ЦРУ должна занять его заместитель Джина Хаспел.

Теперь новые кандидатуры, предложенные Трампом, должен утвердить Конгресс США.

Любопытно, что в декабре 2017-го президент назвал фейковыми новости об уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря. "Он не уходит, хотя мы и не сходимся во мнениях в некоторых вопросах", – отмечал уверял тогда Трамп.