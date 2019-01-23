Ближайший соратник Обамы просит Трампа уйти в отставку

Экс-госсекретарь называет это единственным, что ему будет сказать главе Белого дома при личной встрече

Джон Керри. Фото: AFP

Ближайший соратник Обамы просит Трампа уйти в отставку //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/838/20c/5c483820c9f13.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/838/20c/5c483820c9f13.jpg 2019-01-23T12:00:02+02:00 США Экс-госсекретарь называет это единственным, что ему будет сказать главе Белого дома при личной встрече

Американскому президенту Дональду Трампу следует подать в отставку, считает бывший государственный секретарь США Джон Керри.

Об этом он сказал, отвечая ведущей на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Если бы перед вами сидел президент Трамп, что бы вы ему сказали?" – спросила она.

Бывшего главу Госдепа этот вопрос привел в замешательство – он выразил мнение, что, что бы он Трампу ни сказал, тот не воспримет это всерьез. Однако ведущая повторила свой вопрос и все же добилась ответа.

"Подай в отставку", – ответил ей Керри на фоне продолжающегося политического кризиса в стране.

Напомним, ранее Керри раскритиковал Трампа за его излюбленный метод коммуникации со сторонниками – через сеть микроблогов Twitter. Экс-госсекретарь назвал это не самым лучшим инструментом для выражение точки зрения по вопросам международной политики.

Кроме того, намекая на влияние Кремля на действующего главу Белого дома, Джон Керри предположил, что для оказания влияния на нынешнюю американскую администрацию нужно учить русский язык.

Вы сейчас просматриваете новость " Ближайший соратник Обамы просит Трампа уйти в отставку". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...