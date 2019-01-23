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Главная   Мировые новости   США

Ближайший соратник Обамы просит Трампа уйти в отставку

Сегодня, 12:00

Экс-госсекретарь называет это единственным, что ему будет сказать главе Белого дома при личной встрече

Джон Керри
Джон Керри. Фото: AFP
Ближайший соратник Обамы просит Трампа уйти в отставку //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/838/20c/5c483820c9f13.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/838/20c/5c483820c9f13.jpg США Экс-госсекретарь называет это единственным, что ему будет сказать главе Белого дома при личной встрече

Американскому президенту Дональду Трампу следует подать в отставку, считает бывший государственный секретарь США Джон Керри.

Об этом он сказал, отвечая ведущей на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Если бы перед вами сидел президент Трамп, что бы вы ему сказали?" – спросила она.

Бывшего главу Госдепа этот вопрос привел в замешательство – он выразил мнение, что, что бы он Трампу ни сказал, тот не воспримет это всерьез. Однако ведущая повторила свой вопрос и все же добилась ответа.

"Подай в отставку", – ответил ей Керри на фоне продолжающегося политического кризиса в стране.

Напомним, ранее Керри раскритиковал Трампа за его излюбленный метод коммуникации со сторонниками – через сеть микроблогов Twitter. Экс-госсекретарь назвал это не самым лучшим инструментом для выражение точки зрения по вопросам международной политики.

Кроме того, намекая на влияние Кремля на действующего главу Белого дома, Джон Керри предположил, что для оказания влияния на нынешнюю американскую администрацию нужно учить русский язык.

Белый дом, Давос, Трамп, джон керри, всемирный экономический форум

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