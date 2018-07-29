Bloomberg обнародовал уникальные фото Манафорта и Януковича

Политконсультант требует изъять из его дела фото с экс-президентом Украины, поскольку считает, что они являются неуместными

Бывший глава предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт потребовал изъять из его дела совместные фотографии с экс-президентом Викотором Януковичем, сделанные, во время визита Манафорта в Украину в ходе предвыборной компании.



Фото: Bloomberg. На фото: В. Янукович, А.Герман, А. Януковича (слева) и Н.Злочевский, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины (второй слева).

Защитники Манафорта считают, что данные материалы являются неуместными и предвзятыми к ходу судебного процесса.

В свою очередь команда спецпрокурора Роберта Мюллера утверждает, что данные документы лучше показывают, как Манафорт зарабатывал деньги в Украине, а личности, присутствующие на фотоснимках являются теми, кто передавал эти деньги политконсультанту.



Фото: Bloomberg. На фото: В. Янукович и А. Герман вместе с фигурой, которая, по версии авторов статьи, может быть Константином Килимником (так называемый "Лицо А", давний соратник Манафорта), и Ф.Гриффин (слева от Януковича, соратник Манафорта).

Как сообщалось, спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер обнародовал список 35 потенциальных свидетелей по делу относительно обвинений в банковских и налоговых преступлениях Манафорта для судебного процесса, который начнется во вторник, 31 июля.

Ранее Мюллер распространил список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может показать на суде против Пола Манафорта. В списке есть серия записок, которые Манафорт писал Януковичу и электронные письма между экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа и своим давним партнером, консультантом Демократической партии Тадом Девайном во время президентской кампании в Украине 2010 года.

Напомним, в США начали расследование против экс-главы предвыборного штаба Трампа. Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с Виктором Януковичем.