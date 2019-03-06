Блумберг отказался участвовать в выборах президента США

Он отметил, что серьезно задумывался о вступлении в президентскую гонку, но в итоге отказался от этой идеи

Фото: AFP

Блумберг отказался участвовать в выборах президента США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f20/6eb/5c7f206ebfc40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f20/6eb/5c7f206ebfc40.jpg 2019-03-06T03:23:17+02:00 США Он отметил, что серьезно задумывался о вступлении в президентскую гонку, но в итоге отказался от этой идеи

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг не планирует баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Об этом говорится в его комментарии, опубликованном во вторник на сайте агентства Блумберг.

Он отметил, что серьезно задумывался о вступлении в президентскую гонку, но в итоге отказался от этой идеи. Блумберг также выразил уверенность в том, что одержал бы победу, если бы его соперником был действующий американский лидер Дональд Трамп. "Однако я хорошо понимаю, как трудно стать кандидатом от Демократической партии, учитывая, как много претендентов", — констатировал он.

77-летний Блумберг с 2002 по 2013 годы занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как основатель одноименного агентства финансовых новостей и филантроп. Миллиардер считается одним из богатейших людей США. По состоянию на конец декабря прошлого года, журнал "Форбс" оценивает его капитал в более чем 42 млрд долларов.

Блумберг долгие годы являлся членом Демократической партии, однако перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году, он зарегистрировался в качестве республиканца. В 2009 году Блумберг баллотировался на третий срок уже как независимый политик. В октябре прошлого года он вновь зарегистрировался в качестве демократа.

Ранее стало известно, будет ли Хиллари Клинтон участвовать в выборах 2020 года. К сожалению или счастью, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила не участвовать в выборах президента страны, хотя ранее допускала свое участие. Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.

Напомним, что Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах 2016 года, но проиграла их Дональду Трампу.

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