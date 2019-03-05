Хиллари Клинтон рассказала, будет ли участвовать в выборах 2020 года

Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах 2016 года, но проиграла их Дональду Трампу

Фото из открытых источников.

Хиллари Клинтон рассказала, будет ли участвовать в выборах 2020 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e1a/f8a/5c7e1af8adf27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e1a/f8a/5c7e1af8adf27.jpg 2019-03-05T08:53:00+02:00 США Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах 2016 года, но проиграла их Дональду Трампу

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила не участвовать в выборах президента страны, которые пройдут в 2020 году, хотя ранее допускала свое участие. Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.

"Я не буду баллотироваться, но продолжу говорить, работать и отстаивать то, во что верю", - сказала она в интервью телеканалу News 12.

Однако, Клинтон подчеркнула, что планирует поддержать кандидата от Демократической партии на выборах президента.

Напомним, Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах 2016 года, но проиграла их Дональду Трампу. В январе 2019 года CNN со ссылкой на три источника писал, что бывший госсекретарь не исключает участия в предстоящих выборах президента.

Несмотря на то что до выборов президента США остается целых полтора года, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз. На страницы газет выплеснулись первые скандалы – как водится, сексуальные. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, кто осенью 2020 года сможет составить конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу. И пойдет ли на второй срок сам Трамп.

Как показывают все последние социологические опросы, фаворитами праймериз у демократов остаются экс-вице-президент США Джо Байден и демократ левого толка Берни Сандерс. Впрочем, официально Байден о решении участвовать в выборах еще не заявил, хотя обещал это сделать еще в средине января.

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