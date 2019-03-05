Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,41
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Хиллари Клинтон рассказала, будет ли участвовать в выборах 2020 года

Сегодня, 08:53

Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах 2016 года, но проиграла их Дональду Трампу

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Хиллари Клинтон рассказала, будет ли участвовать в выборах 2020 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e1a/f8a/5c7e1af8adf27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e1a/f8a/5c7e1af8adf27.jpg США Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах 2016 года, но проиграла их Дональду Трампу

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила не участвовать в выборах президента страны, которые пройдут в 2020 году, хотя ранее допускала свое участие. Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка. 

    "Я не буду баллотироваться, но продолжу говорить, работать и отстаивать то, во что верю", - сказала она в интервью телеканалу News 12.

    Однако, Клинтон подчеркнула, что планирует поддержать кандидата от Демократической партии на выборах президента.

    Напомним, Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах 2016 года, но проиграла их Дональду Трампу. В январе 2019 года CNN со ссылкой на три источника писал, что бывший госсекретарь не исключает участия в предстоящих выборах президента.

    Несмотря на то что до выборов президента США остается целых полтора года, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз. На страницы газет выплеснулись первые скандалы – как водится, сексуальные. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, кто осенью 2020 года сможет составить конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу. И пойдет ли на второй срок сам Трамп. 

    Как показывают все последние социологические опросы, фаворитами праймериз у демократов остаются экс-вице-президент США Джо Байден и демократ левого толка Берни Сандерс. Впрочем, официально Байден о решении участвовать в выборах еще не заявил, хотя обещал это сделать еще в средине января. 

    Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

    Тег выборы, клинтон, участие

    Вы сейчас просматриваете новость " Хиллари Клинтон рассказала, будет ли участвовать в выборах 2020 года". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

    Источник:

    News 12

    Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
    Орфографическая ошибка в тексте:
    Послать сообщение об ошибке автору?
    Сообщение должно содержать не более 250 символов
    Выделите некорректный текст мышкой
    Спасибо! Сообщение отправлено.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    В США стартовали выборы президента: кто против Трампа

    30 января, 09:16

    Об ожиданиях и возможных сюрпризах выборов в США

    Россия должна освободить украинских моряков: Клинтон обратилась к "Большой семерке"

    5 декабря 2018, 09:04

    Экс-госсекретарь заявила, что действия РФ грубо нарушают соглашение, которое разрешает свободный проход через пролив

    Трамп планировал начать уголовное преследование Клинтон – NYT

    21 ноября 2018, 10:39

    Президент США обсуждал со своими помощниками возможность назначения спецпрокурора, которому было бы поручено провести расследование

    Хиллари Клинтон допустила свое участие в следующих выборах президента США

    30 октября 2018, 03:09

    Она сообщила, что не готова рассуждать об этом до промежуточных выборов в Конгресс 2018 года

    Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

    Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: видео

    Польша, прощай: очередная страна заманивает украинских заробитчан

    Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

    «Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела

    Рекорд: клип белорусов пробил планку в 100 милл. просмотров

    Документалка про менструацию получила Оскар

    ''Ветеран'' из садика: пропагандистка Путина оконфузилась в эфире

    В Антарктиде обнаружили странные конструкции: появилось видео

    Похожа на прабабушку: Регина Тодоренко показалась без макияжа
    Загрузка...

    Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

    Сегодня, 07:38

    Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

    Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

    Вчера, 07:51

    США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

    Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

    Вчера, 07:00

    "Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

    Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

    3 марта, 07:51

    В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу