Хиллари Клинтон рассказала, будет ли участвовать в выборах 2020 года
Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах 2016 года, но проиграла их Дональду Трампу
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон решила не участвовать в выборах президента страны, которые пройдут в 2020 году, хотя ранее допускала свое участие. Также она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора или мэра Нью-Йорка.
"Я не буду баллотироваться, но продолжу говорить, работать и отстаивать то, во что верю", - сказала она в интервью телеканалу News 12.
Однако, Клинтон подчеркнула, что планирует поддержать кандидата от Демократической партии на выборах президента.
Напомним, Хиллари Клинтон участвовала в президентских выборах 2016 года, но проиграла их Дональду Трампу. В январе 2019 года CNN со ссылкой на три источника писал, что бывший госсекретарь не исключает участия в предстоящих выборах президента.
Несмотря на то что до выборов президента США остается целых полтора года, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз. На страницы газет выплеснулись первые скандалы – как водится, сексуальные. Сайт "Сегодня" попытался разобраться, кто осенью 2020 года сможет составить конкуренцию действующему президенту Дональду Трампу. И пойдет ли на второй срок сам Трамп.
Как показывают все последние социологические опросы, фаворитами праймериз у демократов остаются экс-вице-президент США Джо Байден и демократ левого толка Берни Сандерс. Впрочем, официально Байден о решении участвовать в выборах еще не заявил, хотя обещал это сделать еще в средине января.
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