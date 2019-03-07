Большинство американцев не поддержали импичмент Трампа
Опрос был проведен с 1 по 4 марта
35% поддержали досрочный уход Трампа с поста президента, сообщает USA Today.
В то же время, 64% респондентов выразили уверенность в том, что Дональд Трамп нарушал закон до вступления в должность. 24% не согласны с таким утверждением.
Опрос был проведен с 1 по 4 марта. Всего было опрошено 1120 человек. Погрешность не превышает 4%.
Данный опрос был первым после выступления в Конгрессе бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.
Напомним, 27 февраля бывший адвокат Трампа Майкл Коэн дал публичные показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США.
В частности, Коэн заявлял, что Трамп заставил его солгать следствию.
Напомним, ранее новостное агентство Associated Press опубликовало результаты опроса, согласно которым 51% американцев считают, что Трамп должен уйти в отставку, если спецпрокурор Роберт Мюллер докажет, что тот пытался помешать расследованию "русского следа".
Мы также писали, что что состоянием на 28 октября число сторонников политики Дональда Трампа в США составляло 40%.
В то же время, летом он достаточно оптимистически оценивал собственную популярность у народа и называл себя самым популярным политиком-республиканцем за всю историю партии.
Кроме того, Коэн заявил, что президент приказал ему говорить неправду относительно выплат порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об интимных отношениях с Трампом.
Также экс-адвокат назвал Трампа "жуликом", "мошенником" и "расистом".
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