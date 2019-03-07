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Большинство американцев не поддержали импичмент Трампа

Сегодня, 03:16

Опрос был проведен с 1 по 4 марта

Фото: AFP
Большинство американцев не поддержали импичмент Трампа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b1c/3e9/5c7b1c3e989e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b1c/3e9/5c7b1c3e989e6.jpg США Опрос был проведен с 1 по 4 марта

35% поддержали досрочный уход Трампа с поста президента, сообщает USA Today.

В то же время, 64% респондентов выразили уверенность в том, что Дональд Трамп нарушал закон до вступления в должность. 24% не согласны с таким утверждением.

Опрос был проведен с 1 по 4 марта. Всего было опрошено 1120 человек. Погрешность не превышает 4%.

Данный опрос был первым после выступления в Конгрессе бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна.

Напомним, 27 февраля бывший адвокат Трампа Майкл Коэн дал публичные показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США.

В частности, Коэн заявлял, что Трамп заставил его солгать следствию.

Напомним, ранее новостное агентство Associated Press опубликовало результаты опроса, согласно которым 51% американцев считают, что Трамп должен уйти в отставку, если спецпрокурор Роберт Мюллер докажет, что тот пытался помешать расследованию "русского следа".

Мы также писали, что что состоянием на 28 октября число сторонников политики Дональда Трампа в США составляло 40%.

В то же время, летом он достаточно оптимистически оценивал собственную популярность у народа и называл себя самым популярным политиком-республиканцем за всю историю партии.

Кроме того, Коэн заявил, что президент приказал ему говорить неправду относительно выплат порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об интимных отношениях с Трампом. 

Также экс-адвокат назвал Трампа "жуликом", "мошенником" и "расистом".

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Тег импичмент, Трамп, Дональд Трамп

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