/ Фото: AFP

Болтон напомнил, когда США официально выйдут из ДРСМД https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD 2019-07-31T03:55:38+03:00 США Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, 2 августа

Соединенные Штаты Америки официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, 2 августа, когда Соединенные Штаты выйдут из договора", — подтвердил Болтон.

Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вряд ли будет продлен, однако вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.

Реклама

"Новый ДСНВ, ратифицированный в 2010 году, с самого начала имел недостатки. Он не охватывал тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки. Он истекает в феврале 2021 года. Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлен", — сказал Болтон.

Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама