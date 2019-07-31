Болтон напомнил, когда США официально выйдут из ДРСМД

Соединенные Штаты Америки официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, 2 августа, когда Соединенные Штаты выйдут из договора", — подтвердил Болтон.
Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вряд ли будет продлен, однако вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.
"Новый ДСНВ, ратифицированный в 2010 году, с самого начала имел недостатки. Он не охватывал тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки. Он истекает в феврале 2021 года. Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлен", — сказал Болтон.
Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.
Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.
О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:
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