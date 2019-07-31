Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

Болтон напомнил, когда США официально выйдут из ДРСМД

Сегодня, 03:55

Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, 2 августа

/ Фото: AFP

Болтон напомнил, когда США официально выйдут из ДРСМД https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD США Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, 2 августа

Соединенные Штаты Америки официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа. Об этом заявил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу, 2 августа, когда Соединенные Штаты выйдут из договора", — подтвердил Болтон.

Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вряд ли будет продлен, однако вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.

Реклама

"Новый ДСНВ, ратифицированный в 2010 году, с самого начала имел недостатки. Он не охватывал тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки. Он истекает в феврале 2021 года. Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлен", — сказал Болтон.

В тренде
Шествие вместо парада на День Независимости и новое "дно" доллара: итоги дня

Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия США Болтон ДРСМД

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Зеленский по телефону поговорил с Трампом
Зеленский по телефону поговорил с ТрампомПолитика
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика
Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по Турции
Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по ТурцииПолитика
Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантов
Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантовБизнес
В Венесуэле заявили о готовности к
В Венесуэле заявили о готовности к "абсолютной" войне с СШАДругие страны
Санкції США влучать
Санкції США влучать "в яблучко" "Північного потоку – 2"Экономика