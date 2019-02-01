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США назвали дату выхода из ракетного договора с Россией

Сегодня, 15:58

Госсекретарь США назвал 2 февраля датой временного выхода Вашингтона из ДРСМД

Майк Помпео
Майк Помпео. Фото: AFP
США назвали дату выхода из ракетного договора с Россией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/450/325/5c5450325d85c.jpg США Госсекретарь США назвал 2 февраля датой временного выхода Вашингтона из ДРСМД

Вашингтон определился с точной датой начала приостановки соблюдения условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщил сегодня госсекретарь Майкл Помпео, это случится 2 февраля.

"Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля", – сказал глава Госдепа, выступая сегодня перед журналистами.

Кроме того, Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Госсекретарь также озвучил готовность США начать с Россией диалог на тему контроля над вооружениями, отметив, что выполнение договоров должно быть проверяемым.

Напомним, ранее стало известно, что 1 февраля США объявят о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности на фоне длительных замечаний Вашингтона о нарушениях данного соглашения Россией.

Кроме того. как мы писали, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал  НАТО готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению.

Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности. 

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Тег Россия, США, гонка вооружений, помпео, ДРСМД, ракетный договор

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Источник:

ТАСС

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