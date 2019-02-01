США назвали дату выхода из ракетного договора с Россией
Госсекретарь США назвал 2 февраля датой временного выхода Вашингтона из ДРСМД
Вашингтон определился с точной датой начала приостановки соблюдения условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как сообщил сегодня госсекретарь Майкл Помпео, это случится 2 февраля.
"Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля", – сказал глава Госдепа, выступая сегодня перед журналистами.
Кроме того, Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.
Госсекретарь также озвучил готовность США начать с Россией диалог на тему контроля над вооружениями, отметив, что выполнение договоров должно быть проверяемым.
Напомним, ранее стало известно, что 1 февраля США объявят о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности на фоне длительных замечаний Вашингтона о нарушениях данного соглашения Россией.
Кроме того. как мы писали, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению.
Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.
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