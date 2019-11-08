Болтон отказался дать показания в Конгрессе

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Бывшему советнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону комитет по разведке Палаты представителей Конгресса не выдал повестку для дачи показаний по делу о импичменте Трампа, так как адвокат чиновника пригрозил обратиться в суд. Об этом сообщает CNN.

"Он не явился, как его просили, сегодня. Его адвокат сообщил нам, что в отличие от трех других преданных государственных служащих, которые работали на него в совете по нацбезопасности и выполнили законные повестки, Болтон пообещал вызвать нас в суд в случае, если мы выдадим ему повестку для дачи показаний", – заявил чиновник комитета по разведке.

Он добавил, что законодатели сожалеют о решении Болтона, но не заинтересованы в судебных тяжбах с администрацией, которые могут тянуться месяцами.

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"Указание Белого дома о том, что он не появится, добавит доказательств тому факту, что президент препятствует Конгрессу", - отметил он.

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Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу.

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