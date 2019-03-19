Бразилия и США намерены объединить сотрудничества в сфере разведки
Речь идет об объединении усилий разведсообществ
Бразилия и США намерены укрепить взаимодействие по линии разведсообществ двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь бразильского лидера Жаира Болсонару Отавиу Регу Баррус.
Президента Бразилии побывал в ЦРУ, где на встрече обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в области противодействия трансграничной оргпреступности. Кроме того стороны обсудили возможность заключения соглашения в области разведдеятельности.
"Речь идет об объединении усилий разведсообществ", — резюмировал пресс-секретарь главы крупнейшего южноамериканского государства.
1 января в должность президента Бразилии вступил Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Его мандат рассчитан на четыре года. Ранее политик неоднократно высказывал свои симпатии в отношении США и их лидера Дональда Трампа.
Напомним, что бразильские власти рассчитывает на США в укреплении своей обороноспособности. А США хотят склонить вооруженные силы Венесуэлы на сторону оппозиции при содействии бразильских военных.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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