Бразилия и США намерены объединить сотрудничества в сфере разведки

Речь идет об объединении усилий разведсообществ

Американские военные. Фото: Facebook

Бразилия и США намерены объединить сотрудничества в сфере разведки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f5b/fa1/5c8f5bfa14e3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f5b/fa1/5c8f5bfa14e3c.jpg 2019-03-19T02:24:00+02:00 США Речь идет об объединении усилий разведсообществ

Бразилия и США намерены укрепить взаимодействие по линии разведсообществ двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь бразильского лидера Жаира Болсонару Отавиу Регу Баррус.

Президента Бразилии побывал в ЦРУ, где на встрече обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в области противодействия трансграничной оргпреступности. Кроме того стороны обсудили возможность заключения соглашения в области разведдеятельности.

"Речь идет об объединении усилий разведсообществ", — резюмировал пресс-секретарь главы крупнейшего южноамериканского государства.

1 января в должность президента Бразилии вступил Жаир Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию. Его мандат рассчитан на четыре года. Ранее политик неоднократно высказывал свои симпатии в отношении США и их лидера Дональда Трампа.

Напомним, что бразильские власти рассчитывает на США в укреплении своей обороноспособности. А США хотят склонить вооруженные силы Венесуэлы на сторону оппозиции при содействии бразильских военных.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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