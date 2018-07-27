Бывший адвокат Трампа готов "сдать" его спецпрокурору Мюллеру

Майкл Коэн лично присутстовал на собрании, на котором Трампу сообщили, что его сын и зять встречались с Натальей Весельницкой

Американский президент Дональд Трамп непременно знал о том, что его сын Дональд Трамп-младшего встречался с представителями Кремля во время президентской кампании в июне 2016 года, сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

По их сведениям, бывший юрист главы Белого дома Майкл Коэн готов свидетельствовать против своего бывшего начальника спецпрокурору, расследующему скандал о "российском следе" на выборах президента США Роберту Мюллеру

По словам адвоката, он присутствовал на встрече, на которой Трампу сообщили о том, что россияне готовы провести встречу с его сыном, которая состоялась в июне 2016 года в бизнес-центре Trump Tower.

В то же время, доказать это он не может, потому что ни аудио-, ни видеозаписей у него нет.

Бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, который сменил Коэна на месте президентского адвоката, назвал своего предшественника "не заслуживающим доверия источником".

Напомним, что летом прошлого года стало известно о том, что перед выборами Трамп-младший провел встречу с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая предложила ему компромат на соперницу республиканца, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Представители Дональда Трампа-младшего и зятя президента Джареда Кушнера, который также присутствовал на встрече, уже подтвердили то, она действительно была.

Как уже сообщалось, 5 июля Коэн убрал из своей биографии в Twitter упоминание о должности личного адвоката президента США.

Позже оказалось, что Коэн записывал на диктофон содержание встреч с Дональдом Трампом.