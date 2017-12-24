Cанкции, доктрина и спорный закон под елочку: как изменился мир за неделю

25 декабря католический мир отметит Рождество — впервые этот день стал официальным праздником в Украине. Под елочку многие политики подготовили своим странам самые разные "подарки".

От Трампа

У США появилась новая стратегия нацбезопасности страны, где главными принципами стали защита страны, содействие ее процветанию, сохранение мира с помощью силы и усиление влияния США. В предыдущей Доктрине нацбезопасности от Барака Обамы за 2015 год главной задачей называлось продвижение и защита демократии и прав человека, а также борьба с изменением климата.

В новой Доктрине Северная Корея и Иран названы "государствами-изгоями", а Китай и Россия — "ревизионистскими" режимами, которые противостоят США и пытаются изменить мировой порядок в военном и экономическом плане.

"Китай и Россия стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству... Россия подрывает американское влияние в Европе, размывает трансатлантическую солидарность, а также ведет работу по ослаблению европейских государств и институтов, занимается дестабилизацией в киберпространстве", — говорится в документе.

Это пришлось констатировать в Доктрине после очевидных фактов вмешательства Москвы в избирательную кампанию 2016 года, хотя Трамп продолжает отзываться о российском коллеге в дружественном тоне. В частности, представляя Доктрину в Белом доме, он предпочел заявить о том, что накануне президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил его за помощь ЦРУ, нежели рассказать, например, об угрозах, которые несет вмешательство Москвы в дела других государств.

Во вторник Сенат США утвердил самую масштабную налоговую реформу в стране за 30 лет, ранее одобренную палатой представителей. Согласно анализу реформы от американских СМИ, самую большую выгоду от реформы получат корпорации, которым предоставляется бессрочное снижение налога с 35 до 20%, а в будущем их зарубежная прибыль будет практически полностью освобождена от налогов.

Это, по мнению Трампа, даст толчок к созданию рабочих мест. Рядовым американцам так не повезло. В первую очередь потому, что в налоге на недвижимость скрывается подвох. Как пишет газета Los Angeles Times, до реформы они имели право списать с федерального налога те суммы, которые уже уплатили в налоговые ведомства своего штата или местной власти, притом без ограничения. Теперь сумма, которую они могут списать с федерального налога, ограничена 10 тысячами долларов в год, а налог на недвижимость в подавляющем большинстве случаев намного больше.

"Это Армагеддон!" — воскликнула лидер демократов в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси, когда принималась реформа.

Свой "подарок" получил от Вашингтона лидер Чечни Рамзан Кадыров — из-за притеснения в этой республике людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он, начальник отдела МВД по городу Аргун Аюб Катаев, а также трое юристов включены в так называемый список Магнитского минфина США. Кадыров с июля 2014 года находится под санкциями ЕС из-за аннексии РФ Крыма и войны в Украине. Включение его в американский список в Чечне назвали "новогодним подарком".

А Кадыров написал в Instagram: "И как же мне не горевать, если вынашивал я 40 лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхэттене? Но пусть США не беспокоятся. Я еще не получил приказ вступить на землю США".

Порция аналогичных подарков ожидает российских бизнесменов в феврале. Как пишет американский журнал Forbes, появится некий закрытый список физлиц, на которых минфин США наложит негласные санкции, причем этот список будет передан Европе в качестве официального уведомления Вашингтона: "Не рекомендуется вести бизнес с этими лицами". В списке несколько сотен фамилий. На сегодня под санкциями США находится около 200 физически и более 400 юридических лиц РФ.

От ЕС

На этой неделе Польша стала первой страной Евросоюза, против которой задействовали статью 7 Договора о ЕС о наложении дисциплинарных мер за нарушение верховенства права. Как пишут эксперты, применение статьи 7 считается "ядерным вариантом" европейской политики в силу серьезности последствий, включающих лишение провинившейся страны права голоса в структурах ЕС и финансовой помощи.

Санкции против Польши вводят за то, что Сенат страны принял в окончательной редакции законы о Верховном суде и Национальном судебном совете. В результате воплощения в жизнь этой судебной реформы суды в Польше окажутся под влиянием правящей партии "Право и справедливость", считают эксперты. На днях президент Польши Анджей Дуда подписал эти законы со словами, что это очень хорошие решения, которые вернут людям веру в суды и систему правосудия, а также увеличат число судей Верховного суда, что ускорит рассмотрение там дел. Относительно брюссельских мер Дуда заявил в интервью "Польскому радио": "Надеюсь, что это будет нормальным диалогом, а не диктатом от Еврокомиссии".

От мэрии

А жители Рима и гости итальянской столицы получили в подарок рождественскую елку, которая осыпалась через две недели после установки на площади Венеции. Римляне требуют расследования, поскольку только на транспортировку дерева с севера Италии было потрачено 50 000 евро.