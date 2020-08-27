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Число случаев заражения коронавирусом в мире перевалило за 24 млн человек

27 августа, 01:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 24 млн человек.

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Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, – пишет ТАСС.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 24 000 302, умерли 821 654 человека, выздоровели 15 629 291. Больше всего случаев заражения (5 807 480) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 669 995) и Индия (3 234 474).

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Например, в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 970 865 случаев заражения, выздоровели 786 150 человек, умерли 16 683.

Напомним, что основным способом передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку является воздушно-капельный. Исследователи отмечают, что вирус активно распространяется не только при кашле или насморке, но и даже во время дыхания. В то же время шанс заразиться при касании поверхности с вирусом – в офисах, супермаркетах, подъездах – гораздо ниже.

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США жертва заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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