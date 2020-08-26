Названы самые опасные места для распространения коронавируса

Основным способом передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку является воздушно-капельный.

Реклама

Как сообщает Deutsche Welle, таковы результаты немецкого исследования Института имени Роберта Коха.

При этом исследователи отмечают, что вирус активно распространяется не только при кашле или насморке, но и даже во время дыхания.

В то же время, шанс заразиться при касании поверхности с вирусом – в офисах, супермаркетах, подъездах – гораздо ниже.

Главным местом распространения COVID-19 немецкие ученые называют закрытые помещения, где сложно придерживаться социальной дистанции.

Реклама

Читайте также: В Европе зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом

Чаще всего инфекция расходится между членами одной семьи – в среднем каждый заболевший родственник заражает 3,2 человека.

На следующем месте – дома для престарелых, где, по подсчетам ученых, один носитель передает вирус 19 другим людям. При этом в центрах для беженцев от одного человека заражаются еще 21.

В тренде Как в Минске спецназ подстрелил журналистку: опубликовано видео

На свежем воздухе инфекция передается намного реже. В ресторанах, гостиницах и офисах заразиться тоже сложнее.

В то же время, оценить опасность передачи COVID-19 в общественном транспорте практически невозможно из-за сложности с определением пассажира, который распространил инфекцию.

Реклама

Повторив выводы Всемирной организации здравоохранения, немецкие исследователи указывают на вину молодого населения – считая себя менее склонными к риску, они безответственно подходят к мерам защиты и не осознают, что могут заразить других.

Приоритетным способом борьбы с распространением вируса ученые называют личные меры предосторожности – социальное дистанцирование и ношение защитных масок.

Напомним, что сейчас в мире насчитывается 23,9 млн людей с подтвержденным COVID-19. Однако неофициально их количество может быть значительно выше.

А о том, как защищается от инфекции первый президент Украины Леонид Кравчук, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама