Что-то пошло не так: в США подразделение десантников случайно приземлилось на деревья

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В США 22 десантника травмировались во время учений. Парашютисты приземлились за пределами отведенного квадрата на базе Кэмп-Шелби в штате Миссисипи. Военные упали на деревья и получили травмы.

Высадка проходила ночью. 84 десантника на трех самолетах должны были выполнить учебные прыжки. Почему учения пошли не по плану – сейчас выясняют.

"Воздушные операции всегда сопряжены с риском. Мы стараемся минимизировать этот риск, насколько это возможно. Все военнослужащие в наличии, наша задача — продолжать учения. Для солдат всегда превыше всего выполнение задания, несмотря на возникающие вызовы", — говорится в сообщении, размещенном в четверг в Facebook пехотной дивизии.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, мастерство и профессионализм украинских десантников впечатлили американского генерала. Украинцы разгромили противника на учениях НАТО. Мы публиковали яркие фото с Saber Junction-2019.

А еще раньше наши десантники обкатали новую украинскую технику на бригадных тактических учениях. Парк техники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пополнился новыми образцами техники украинского производства, в том числе БТР-3ДЕ.

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