Чтобы сдержать Россию: в США хотят развернуть ядерные ракеты

Правда, США сняли с вооружения последнюю такую ракету в 2010 году

США планируют развернуть крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

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"Разработка и развертывание крылатых ядерных ракет морского базирования является необходимым для сдерживания России. США сняли с вооружения последнюю такую ракету в 2010 году. Россия, напротив, продолжала всеобъемлющую программу по модернизации и расширению театра военных действий для маломощных и тактических ядерных вооружений. Более беспокоит то, что российская доктрина предусматривает использование этих ядерных возможностей в ходе конфликта", – об этом сообщает американское военное ведомство.

Крылатые ракеты в ядерном оснащении, считают в Пентагоне, позволят дать ответ на развитие потенциалов и доктрины обладающих ядерным оружием соперников США.

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Напомним, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения документа.

Добавим, что США хотят модернизировать ядерное и обычное вооружение, но в бюджете на это не предусмотрено денег.

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