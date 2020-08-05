Українська
$ 27,82
32,72
  1. Мировые новости
  2. США

Чтобы сдержать Россию: в США хотят развернуть ядерные ракеты

5 августа, 00:56

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Правда, США сняли с вооружения последнюю такую ракету в 2010 году

США планируют развернуть крылатые ядерные ракеты морского базирования для сдерживания России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

Реклама

"Разработка и развертывание крылатых ядерных ракет морского базирования является необходимым для сдерживания России. США сняли с вооружения последнюю такую ракету в 2010 году. Россия, напротив, продолжала всеобъемлющую программу по модернизации и расширению театра военных действий для маломощных и тактических ядерных вооружений. Более беспокоит то, что российская доктрина предусматривает использование этих ядерных возможностей в ходе конфликта", – об этом сообщает американское военное ведомство.

Крылатые ракеты в ядерном оснащении, считают в Пентагоне, позволят дать ответ на развитие потенциалов и доктрины обладающих ядерным оружием соперников США.

В тренде
Очевидцы о взрыве в Бейруте: Словно ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки

Напомним, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения документа.

Добавим, что США хотят модернизировать ядерное и обычное вооружение, но в бюджете на это не предусмотрено денег.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США Пентагон ядерное оружие

Источник: ТАСС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии
Помпео назвал убийство 300 россиян в Сирии "предупреждением" РоссииСША
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)
Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)США
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекция
США снова атакует коронавирус: какие штаты охватила инфекцияСША
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом США
Коронавирус подобрался вплотную к Трампу: что с президентом СШАСША
Молил и плакал: видеозапись убийства Джорджа Флойда в США
Молил и плакал: видеозапись убийства Джорджа Флойда в США "слили" в сетьСША
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломат
США подготовили для России финансовую бомбу – дипломатЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять