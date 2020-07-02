США хотят модернизировать ядерное и обычное вооружение, но что-то пошло не так

Текущий бюджет не позволяет делать одновременно и то, и другое

Соединенные Штаты Америки, которые на новых учениях "отработали" ядерную войну с Россией, пытаются провести модернизацию одновременно ядерного арсенала и обычных вооружений, однако в бюджете на это не предусмотрено денег. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин, – пишет ТАСС.

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"Это будет первый случай, когда страна пытается одновременно модернизировать ядерный арсенал, при этом проводя модернизацию устаревших обычных вооружений. Текущий бюджет не позволяет делать и то, и другое, поэтому либо придется заключать серьезные сделки между демократами и республиканцами в Конгрессе США, либо нам нужно будет найти средства для стратегического ядерного сдерживания", — отметил генерал.

"Мы должны обсуждать, как мы будем финансировать эту важную часть наших ВС", — добавил он

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Говоря о модернизации ядерной триады США Голдфин указал: "Я никогда бы не посоветовал разоружаться в одностороннем порядке или отказываться от возможности ответного ядерного удара".

Ранее президент Польши Анджей Дуда открестился от переброски американского ядерного оружия в Польшу.

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