США хотят модернизировать ядерное и обычное вооружение, но что-то пошло не так

Соединенные Штаты Америки, которые на новых учениях "отработали" ядерную войну с Россией, пытаются провести модернизацию одновременно ядерного арсенала и обычных вооружений, однако в бюджете на это не предусмотрено денег. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин, – пишет ТАСС.
"Это будет первый случай, когда страна пытается одновременно модернизировать ядерный арсенал, при этом проводя модернизацию устаревших обычных вооружений. Текущий бюджет не позволяет делать и то, и другое, поэтому либо придется заключать серьезные сделки между демократами и республиканцами в Конгрессе США, либо нам нужно будет найти средства для стратегического ядерного сдерживания", — отметил генерал.
"Мы должны обсуждать, как мы будем финансировать эту важную часть наших ВС", — добавил он
Говоря о модернизации ядерной триады США Голдфин указал: "Я никогда бы не посоветовал разоружаться в одностороннем порядке или отказываться от возможности ответного ядерного удара".
Ранее президент Польши Анджей Дуда открестился от переброски американского ядерного оружия в Польшу.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк