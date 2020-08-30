Демократы обвинили Трампа в "убийстве людей митингами"

Насколько опаснее митингов в поддержку Трампа протесты Black Lives Matter, у демократов затруднились ответить

Президент США Дональд Трамп снова подвергся резкой критике из стана демократов – на сей раз за то, что митинги, которые организовывает предвыборный штаб президента, и массовые мероприятия в рамках его предвыборной кампании "убивают людей". Об этом 29 августа написал сенатор-демократ Крис Мерфи в своем Twitter, комментируя записи главы американского государства.

Реклама

"Можем ли мы снять перчатки и сказать правду? Трамп сознательно убивает людей", – написал Мерфи в Twitter.

Под "умышленным убийством людей" сенатор, который является доктором медицинских наук, подразумевает, что участники митингов в поддержку действующего президента подвергаются угрозе заразиться коронавирусной инфекцией.

Но когда сенатора спросили о том, подвергаются ли риску заражения COVID-19 участники недавних протестов Black Lives Matter, то Мерфи, – по крайней мере, на данный момент, как отмечают корреспонденты информационного канала Fox News, промолчал.

Напомним, что Дональд Трамп, с вою очередь, 29 августа обвинил демократов в том, что США приходится покупать нефть в Российской Федерации.

Реклама

Ранее Трамп также словесно атаковал Демократическую партию и назвал Байдена худшим кандидатом от демократов в истории США.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама