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Демократы обвинили Трампа в "убийстве людей митингами"

30 августа, 23:04

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий

Насколько опаснее митингов в поддержку Трампа протесты Black Lives Matter, у демократов затруднились ответить

Президент США Дональд Трамп снова подвергся резкой критике из стана демократов – на сей раз за то, что митинги, которые организовывает предвыборный штаб президента, и массовые мероприятия в рамках его предвыборной кампании "убивают людей". Об этом 29 августа написал сенатор-демократ Крис Мерфи в своем Twitter, комментируя записи главы американского государства.

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"Можем ли мы снять перчатки и сказать правду? Трамп сознательно убивает людей", – написал Мерфи в Twitter.

Под "умышленным убийством людей" сенатор, который является доктором медицинских наук, подразумевает, что участники митингов в поддержку действующего президента подвергаются угрозе заразиться коронавирусной инфекцией.

Но когда сенатора спросили о том, подвергаются ли риску заражения COVID-19 участники недавних протестов Black Lives Matter, то Мерфи, – по крайней мере, на данный момент, как отмечают корреспонденты информационного канала Fox News, промолчал.

Напомним, что Дональд Трамп, с вою очередь, 29 августа обвинил демократов в том, что США приходится покупать нефть в Российской Федерации.

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Ранее Трамп также словесно атаковал Демократическую партию и назвал Байдена худшим кандидатом от демократов в истории США.

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Дональд Трамп Крис Мерфи Выборы президента США-2020

Источник: Сегодня

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