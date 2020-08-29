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Трамп обвинил демократов в том, что США приходится покупать нефть в РФ

29 августа, 05:49

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Трамп заявил, что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет построить трубопровод

Президент США Дональд Трамп утверждает, что из-за чрезмерного экологического регулирования, которое поддерживают его противники из Демократической партии, в том числе губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России, цены на которую упали в мирепишет ТАСС.

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"Знаете ли вы, что в Новой Англии (регион на северо-востоке страны —Ред. ) самые высокие издержки на энергетику в США. А знаете, почему? Потому что губернатор Куомо не позволяет проложить трубопровод через верхнюю часть территории штата Нью-Йорк, чтобы нефть и газ, которых у нас очень много, могли туда доставляться", — заявил американский лидер в пятницу, выступая перед сторонниками.

"А знаете, где вы покупаете ваши энергоносители? В России! Вы это знали? К вам приходит много судов, значительная их часть — из России, потому что губернатор Куомо из Нью-Йорка не позволяет построить трубопровод", — добавил хозяин Белого дома.

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Ранее Трамп также словесно атаковал Демократическую партию и назвал Байдена худшим кандидатом от демократов в истории США.

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США Дональд Трамп Демократическая партия США

Источник: ТАСС

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