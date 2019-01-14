Демократы отказываются продолжать переговоры по бюджету – Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил демократическое большинство нижней палаты Конгресса в нежелании вести с ним переговоры об утверждении бюджета на 2019 год и возобновлении работы правительства после 23 дней "шатдауна".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Американский президент возмутился, что демократы, по его словам, "развлекаются и даже не хотят вести переговоры".

"Я нахожусь в Белом доме, жду. Демократы находятся где угодно, но не в Вашингтоне, пока люди никак не дождутся своей зарплаты", – написал Трамп в воскресенье, 13 января.

Ранее американский лидер в очередной раз выразил уверенность, что строительство стены на мексиканской границе позволит снизить уровень преступности в США.

Ранее Трамп заявил, что стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, чтобы препятствовать проникновению на свою территорию нелегальных мигрантов, будет из стали.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.



