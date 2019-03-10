Десятки пассажиров пострадали от сильной турбулентности во время посадки самолета в Нью-Йорке
Четверо пассажиров были доставлены в больницу после приземления, у одного из пассажиров была сломана нога
В результате сильной турбулентности пострадали 32 пассажира рейса компании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Нью Йорк. Сильная тряска началась, когда самолет подлетал к аэропорту Джона Кеннеди, сообщает Dailymail.
Как сообщил пресс-секретарь администрации аэропорта Стив Коулман, четверо пассажиров были доставлены в больницу после того, как самолет приземлился. У одного была сломана нога, у других – шишки, ушибы и порезы.
Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета в Колумбии погибли 12 человек. Среди пассажиров были мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, расположенного на юго-востоке страны, ее муж Альберто Араке и их дочь.
Напомним,1 марта в Форт-Лодердейле, что на юге Флориды, легкомоторный самолет врезался в жилой небоскреб, в результате аварии погиб пилот. По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-25 был рассчитан на одного человека.
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