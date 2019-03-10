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Десятки пассажиров пострадали от сильной турбулентности во время посадки самолета в Нью-Йорке

Сегодня, 10:03

Четверо пассажиров были доставлены в больницу после приземления, у одного из пассажиров была сломана нога

Фото: AFP
Десятки пассажиров пострадали от сильной турбулентности во время посадки самолета в Нью-Йорке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4c3/ca1/5c84c3ca12111.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4c3/ca1/5c84c3ca12111.jpg США Четверо пассажиров были доставлены в больницу после приземления, у одного из пассажиров была сломана нога

В результате сильной турбулентности пострадали 32 пассажира рейса компании Turkish Airlines, который следовал из Стамбула в Нью Йорк. Сильная тряска началась, когда самолет подлетал к аэропорту Джона Кеннеди, сообщает Dailymail.

Как сообщил пресс-секретарь администрации аэропорта Стив Коулман, четверо пассажиров были доставлены в больницу после того, как самолет приземлился. У одного была сломана нога, у других – шишки, ушибы и порезы.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета в Колумбии погибли 12 человек. Среди пассажиров были мэр поселения Тарайра Дорис Лизет Виллегас Чара, расположенного на юго-востоке страны, ее муж Альберто Араке и их дочь.

Напомним,1 марта в Форт-Лодердейле, что на юге Флориды, легкомоторный самолет врезался в жилой небоскреб, в результате аварии погиб пилот. По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет Piper PA-25 был рассчитан на одного человека. 

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Тег самолет, турбулентность

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