Рональд Рейган / Фото: AFP

Дочь экс-президента США жестко раскритиковала отца за расизм https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD 2019-08-04T05:44:00+03:00 США Высказывание покойного Рональда Рейгана повергло Пэтти Дэвис в шок

Вслед за президентом США Дональдом Трампом, которого в прошлом месяце Конгресс осудил за расистские высказывания в Twitter, оказалось, что один из его предшественник нелицеприятно высказывался о темнокожих.

В октябре 1971 года ныне покойный 40-ый президент США Рональд Рейган сделал расистские заявления о членах делегации Танзации в ООН, которая заняла антиамериканскую позицию, поддержав независимость Китая и выступив против Тайваня.

"Ты только посмотри на этих обезьян из африканских стран! Черт бы их побрал! Да им до сих пор в ботинках неудобно!" – заявил на тот момент губернатор штата Калифорния Рейган в телефонной беседе с 37-ым главой США Ричардом Никсоном.

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Когда расшифровка их разговора была опубликована в СМИ, газета The Washington Post опубликована заметку дочери Рейгана, Пэтти Дэвис, которая раскритиковала своего отца.

Женщина призналась, что шокирована, а также что не знает человека, который мог сказать нечто подобное, и ничем не может его оправдать.

"Нет никакого оправдания, смысла или подходящего объяснения тому, что сказал тогда мой отец", – пишет она.

Подобные слова можно истолковать "только как отвратительные", добавила Дэвис, выразив уверенность в том, что, будь ее отец жив, он бы извинился за сказанное. Женщина выразила надежду на то, что люди сумеют его простить за случившееся.

Напомним, что ранее в этом году голливудский актер Лиам Ниссон также пренебрежительно высказался о темнокожих американцах.

Кроме того, не так давно рчиард. На этот раз поводом для народного гнева послужили, на первый взгляд, безобидные снимки с ее детьми в Instagram.

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