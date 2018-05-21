Джина Хаспел официально стала директором ЦРУ

На церемонии приведения к присяге Дональд Трамп заявил, что Хаспел подходит на должность директора разведуправления, как никто другой

Церемония приведения к присяге нового директора ЦРУ Джины Хаспел состоялась в понедельник, 21 мая, в штаб-квартире спецслужбы в Лэнгли в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майкла Пенса и ряда министров администрации.

Присягу у Хаспел принял вице-президент США. Во время церемонии Трамп заявил, что Хаспел подходит на эту должность, как никто другой в стране.

"Джина Хаспел прослужила в этом агентстве 30 лет, продемонстрировав незаурядные способности и преданность. Никто в этой стране не обладает лучшей квалификацией для этой ключевой должности, чем вы. Вы живете в ЦРУ, вы живете ЦРУ, вы дышите ЦРУ, и теперь вы возглавите ЦРУ, мои поздравления", – сказал Трамп.

Напомним, Джина Хаспел стала первой женщиной-директором ЦРУ. Ее выдвижение возобновило обсуждение строгой программы пыток, проведенных ЦРУ в отношении подозреваемых в терроризме после 11 сентября. Хаспел поклялась не перезапускать такую программу, но отказалась раскрывать детали о своем участии в ней.

61-летняя Хаспел провела в американской разведке 33 года, в том числе работая под прикрытием и за рубежом – в Турции, странах Центральной Европы и Центральной Азии. Джина Хаспел возглаляет ЦРУ после Майка Помпео, который 26 апреля стал госсекретарем США.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отправил в отставку Рекса Тиллерсона, назначив на его место главу ЦРУ Майка Помпео.