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Джулиани отказался предоставлять документы о разговоре Трампа с Зеленским

15 октября, 23:21

Он освободил от исполнения обязанностей своего адвоката Джона Сейла, который занимался делами, связанными с его вызовом в Конгресс для дачи показаний

/ Фото: REUTERS/Erin Scott

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказался предоставить Конгрессу документы о разговоре президентов Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Ранее демократы Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США потребовали от Джулиани к 15 октября предоставить все документы о разговоре президента США и украинского лидера Владимира Зеленского. Джулиани, по данным АВС, отказался выполнять данное требование и во вторник освободил от исполнения обязанностей своего адвоката Джона Сейла, который занимался делами, связанными с его вызовом в Конгресс для дачи показаний.

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"Если они (демократы в Конгрессе — Ред.) вызовут меня в суд, я вынужден буду нанять другого адвоката", — приводит в свою очередь слова Джулиани телекомпания CNN. В конце сентября адвокат Трампа подчеркивал, что будет готов дать показания в Конгрессе лишь с согласия президента Соединенных Штатов.

Напомним, что в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США разговор Владимир Зеленский Дональд Трамп Конгресс США Рудольф Джулиани

Источник: ТАСС

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