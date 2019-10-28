Экс-глава ФБР намерен покинуть США, если переизберут Трампа

В мае 2017 года Трамп уволил Коми с поста директора ФБР

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что уедет из США, если нынешний президент этой страны Дональд Трамп добьется переизбрания на второй срок, сообщают американские СМИ.

В ходе конференции в Нэшвилле у Коми спросили, что он будет делать, если Трамп победит на выборах 2020 года. Он ответил, что предпочел бы наблюдать за этим "из Новой Зеландии".

"И будучи в своем новом доме в Новой Зеландии, я бы по-прежнему верил в Америку", – добавил Коми. Его комментарий был встречен громким смехом в аудитории.

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Экс-глава ФБР также отметил, что в США царят существенные разногласия между политическими лагерями.

"У нас сильные разногласия по политике... Но у нас есть и общее. У нас есть совокупность ценностей, которые держат нас всех вместе", – отметил он.

В мае 2017 года Трамп уволил Коми с поста директора ФБР. Коми тогда занимался, в частности, расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Он также вел расследование громкого дела о нарушении Хиллари Клинтон правил служебной переписки в период работы главой госдепа. По словам американского лидера, он отстранил его от занимаемой должности из-за "неэффективного руководства бюро". Он критиковал и то, как Коми работал над делом Клинтон.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

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