Обама считает, что ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия может позволить предотвратить часть убийств

/ Фото: AFP

Экс-президенты выступили за ужесточение контроля над оборотом оружия в США https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-05T23:33:00+03:00 США Обама считает, что ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия может позволить предотвратить часть убийств

Экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон двух массовых расстрелов людей в американских городах Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтон (штат Огайо) выступили за ужесточение в Америке контроля над оборотом огнестрельного оружия.

Об этом они написали в сообщениях в Twitter.

"Сколько людей должно погибнуть, прежде чем мы восстановим запрет на штурмовое оружие и ограничения на магазины повышенной вместимости, а также утвердим всеобщие проверки данных", — написал Клинтон.

"Когда их приняли в 1994 году, имело место значительное снижение числа людей, погибающих при стрельбе в общественных местах. Когда запрет истек, показатель вновь вырос. Нам нужно действовать незамедлительно", — добавил бывший президент. Запрет на штурмовое оружие и ограничения на магазины повышенной вместимости действовали в США на федеральном уровне до 2004 года.

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Обама заметил: "Ни одно другое развитое государство не относится столь терпимо к такому уровню насилия с применением огнестрельного оружия, как мы". Он отметил, что ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия "может позволить предотвратить часть убийств".

Обама также высказался против того, чтобы в США политики выступали с заявлениями, "создающими обстановку страха и ненависти". По мнению экс-президента, недопустимо, чтобы в США в свете заявлений политиков "расистские высказывания становятся нормой". Обама не уточнил, кого имеет в виду.

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Напомним, что в минувшую субботу в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо 22 человека погибли, более 20 были ранены. В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 37. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго.

"Дейтонский стрелок" Коннор Стивен Беттс, который 4 августа устроил массовое убийство в штате Огайо, купил автомат АК-47, из которого он расстрелял прохожих, онлайн. Об этом, как сообщает BBC, заявил руководитель полиции города Дейтон Ричард Биль.

"Если бы этот человек прошел через двери Ned Peppers с таким оружием, это привело бы к катастрофически большему количеству раненных и погибших людей", – говорит полицейский.

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В правоохранительных органах выяснили, что его оружие было куплено по интернету в штате Техас, при этом у убийцы не было причин, которые могли бы ему помешать сделать это законно.

Несмотря на то что шестеро погибших оказались темнокожими, Биль не видит причин полагать, что преступление имело расовую подоплеку.

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