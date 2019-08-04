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В США произошла еще одна стрельба, есть погибшие (видео) https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE 2019-08-04T10:56:00+03:00 США Также известно о 24 пострадавших в результате инцидента

В американском городе Дейтон, штат Огайо, в ночь на воскресенье произошла стрельба. По данным местной газеты Dayton Daily News, в результате погибли около семи человек и еще 24 получили ранения.

По предварительным данным, один из стрелков убит, полиция проводит операцию по поиску предполагаемого второго преступника, который мог скрыться с места преступления на джипе. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Правоохранители пока ничего не комментируют и обещают предоставить всю информацию позже.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас). Еще 40 человек получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

На этот инцидент отреагировал президент США Дональд Трамп. На странице в Twitter он написал, что считает актом трусости расстрел людей в торговом центре в американском городе Эль-Пасо. По его словам, он уже переговорил с губернатором штата и местными правоохранительными органами и заверил в полной поддержке для расследования этого преступления.

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