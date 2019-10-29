Эксперт Белого дома по Украине был обеспокоен звонком Трампа Зеленскому – СМИ

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Главный эксперт по Украине Совета нацбезопасности США Александр Виндман был настолько обеспокоен июльским телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского, что сообщил о своих опасениях вышестоящему начальнику. Об этом он заявит на слушаниях в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США, сообщает The New York Times.

"Я был обеспокоен этим звонком. Я не думал, что было бы правильно требовать, чтобы иностранное правительство вело расследование в отношении гражданина США, и я был обеспокоен последствиями такой поддержки Украиной правительства США", – цитирует издание вступительную речь Виндмана.

Он также планирует заявить, что не является информатором разговора Трампа и Зеленского. Но Виндман представит отчет, который подтверждает и конкретизирует ключевые элементы этой жалобы.

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"Я передал определенные опасения среди чиновников нацбезопасности в соответствии с моим многолетним опытом и подготовкой, чувством долга и обязанностью действовать в рамках командной цепочки", – заявит он.

По его словам, он дважды передавал свои опасения главному юристу Совета национальной безопасности Джону Эйзенбергу.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

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