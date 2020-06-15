Эксперты SIPRI подсчитали количество боеголовок в арсеналах ядерных держав

США и Россия вместе до сих пор имеют более 90% глобального ядерного оружия

Ядерные державы продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, несмотря на уменьшение количества ядерных боеголовок. Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает "Радио свобода".

По данным SIPRI, девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – вместе к началу 2020 года владели 13 400 единицами ядерного вооружения.

Это на 465 единиц меньше, чем в прошлом году, когда девять государств имели вообще 13865 единиц ядерного оружия, говорят в SIPRI.

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Такое снижение, объясняют в институте, "в значительной мере было связано с демонтажем устаревшего ядерного арсенала Россией и США", которые вместе до сих пор имеют более 90% глобального ядерного оружия.

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Количество ядерных боеголовок в США снизилась на 385, а в России – на 125.

Эти большие сокращения компенсировались незначительным увеличением ядерных сил Китая, Великобритании, Индии и Северной Кореи.

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Сокращения стратегических ядерных вооружений США и России требует Договор о сокращении стратегического вооружения (New START), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

Продление действия договора является предметом переговоров, которые, по словам переговорщика от США, должны начаться в России в этом месяце. США также пригласили Китай принять участие в переговорах.

"Тупиковая ситуация с New START и развал Договора о ракетах средней и малой дальности между Вашингтоном и Москвой в 2019 году свидетельствует, что эра двусторонних соглашений по контролю над ядерным оружием между Россией и США может закончиться", - заявляет директор программы ядерного разоружения SIPRI Шеннон Кайл.

Напомним, ранее президент Владимир Путин заявил, что РФ вырвалась в лидеры на поприще ядерных вооружений, значительно укрепив свою национальную безопасность.

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