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Путин: Впервые в истории мы никого не догоняем

15 января, 13:12

Президент назвал Россию лидером в сфере ядерных вооружений

Россия вырвалась в лидеры на поприще ядерных вооружений, значительно укрепив свою национальную безопасность.

Об этом в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию РФ, которое состоялось 15 января в Москве, заявил российский президент Владимир Путин, который также допустил передачу части своих полномочий парламенту.

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот: другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия", — сказал Путин.

Российские СМИ обратили внимание на то, что в этом году, в отличие от прошлых лет, президент не делал презентаций вооружения.

А вот пользователи в интернете словам хозяина Кремля либо не поверили, либо нашли свое, логичное объяснение, почему Россия больше "никого не догоняет".

С другими реакциями соцсетей на выступление Владимира Путина вы можете ознакомиться в статье на нашем сайте.

Напомним, что выступление российского президент перед членами Государственной Думы и Совета Федерации РФ является одной из главных тем 15 января. Остальные топ-темы вы можете узнать на сайте "Сегодня".

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Россия ядерное оружие ядерные вооружения Владимир Путин армия России

Источник: Сегодня

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